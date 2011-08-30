Резервов НБУ не хватит для удержания ситуации в случае проблем на внешних рынках - Шлапак

Если на внешних рынках возникнут серьезные проблемы, то резервов НБУ будет маловато, чтобы удержать ситуацию.

Об этом сказал бывший министр экономики, известный экономист Александр ШЛАПАК в интервью газете “Україна молода” (№151 (4158) от 30.08.2011 года).

По его словам, на сегодняшний день “эти резервы составляют 38 миллиардов долларов: в целом, достаточно, чтобы соблюсти платежный баланс до конца нынешнего года”. При этом А.ШЛАПАК подчеркнул: “Но это при условии стабильной внешней ситуации. Не дай Бог, на внешних рынках случатся серьезные проблемы, - этих резервов будет маловато!”.

А.ШЛАПАК отметил, что в Украине рост ВВП с начала года составляет 5%. По его словам, нужно «в очередной раз поблагодарить наших химиков, металлургов, строителей (речь идет, в первую очередь, об инфраструктурном строительстве, связанном с Евро-2012), крестьян”. При этом эксперт спрогнозировал, что “год мы закончим с 4,5% роста ВВП”, но отметил, что “это произойдет при тех экономических условиях, которые мы имеем сегодня в мире”.

А.ШЛАПАК не сомневается, что будет вторая волна экономического кризиса. “Последние события в мире - имеется в виду нестабильность мировых валют, фондовых рынков - это уже первые звоночки «второй волны». То, что она будет, у меня нет никаких сомнений”, - добавил он. По его словам, “правительства и центральные банки ведущих государств на протяжении 2008 - 2011 годов перепробовали все: от нулевых процентных ставок до прямой эмиссионной поддержки частного сектора”. “Как остроумно пишет известный аналитик Нуриэль РУБИНИ, который спрогнозировал кризис 2008 года: мировые правительства каждый раз, борясь с кризисом, вытаскивали из цилиндра очередного кролика. А вот теперь кролики кончились”, - сказал бывший министр экономики.

А.ШЛАПАК отметил, что сроки протекания «второй волны» кризиса будут зависеть от того, какие пути изберут для спасения экономики лидеры мировых государств. Он добавил, что “никаких внутренних ресурсов Украины не хватит, чтоб бороться с такой стихией, как мировой кризис”. “К большому сожалению, при неблагоприятных условиях ситуация будет почти неуправляемой", - добавил он.

А.ШЛАПАК считает, что предложения некоторых экономистов, которые призывают НБУ начать медленно девальвировать гривню, не являются решением проблем. По его словам, если “мировой капитал начнет убегать со всех рискованных рынков, а, следовательно, и из Украины, то нам не удержать рынок, даже если мы сейчас начнем девальвацию”.