Рост ВВП Польши во 2-м квартале замедлился до 4,3%

Варшава. Валовой внутренний продукт Польши во втором квартале текущего года вырос на 4,3% после 4,4% плюса за первые три месяца года.

Об этом сообщил государственный комитет статистики Польши во вторник.

Рост ВВП превысил прогнозы аналитиков, ожидавших рост в пределах 3,7-4,2%.

По данным госкомстата, увеличение национальной экономики Польши больше всего обеспечил рост инвестиций, который компенсировал уменьшающееся частное потребление.

Как сообщал УНИАН, в последнем квартале 2010 года рост польского ВВП ускорился до 4,5% с 4,2% в третьем квартале и 3% во втором.

Справка УНИАН. В 2010 году рост польского ВВП ускорился до 3,8% с 1,7% в кризисном 2009 году, когда Польша стала единственной страной из 27 государств Евросоюза, продемонстрировавшей рост.

В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в предыдущем.

В текущем году власти ожидают роста национальной экономики на 4%.