Межбанк: закрытие торгов - 7,9920/7,9960 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9935/7,9985 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9930/7,9960 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9920/7,9960 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2772/0,2775 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2758/0,2761 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2757/0,2760 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 28,9415 рублей за доллар (+0,1215).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4483/1,4485 долл./евро, а к 15:00 упали – 1,4400/1,4402 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5880/11,5970 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,5310/11,5395 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5195/11,5290.