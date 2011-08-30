Курс белорусского рубля искусственно поддерживаться не будет - Лукашенко

Минск. Курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением, как любой товар, заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает официальный сайт главы государства.

А.ЛУКАШЕНКО заявил, что искусственно поддерживать курс в республике не планируется.

Он отметил, что комитет Госконтроля и правоохранительные органы должны поставить жесткий заслон спекулянтам, которые в настоящее время искусственно нагнетают обстановку.

"Это касается и средств массовой информации. За это отвечает Администрация Президента", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Он также потребовал от нацбанка ежедневно отслеживать ситуацию и при необходимости вмешиваться, сбивая спекулятивные атаки.

Справка УНИАН. По данным нацбанка Республики Беларусь, на 31 августа т.г. курс белорусского рубля к некоторым валютам следующий: 1 доллар США - 5 096 белорусских рублей; 1 евро - 7 384.61 рублей; 1 злотый - 1 776.72

рублей; 1 российский рубль - 176.6 рублей; 1 гривня - 637.68 рублей.

С начала 2011 г. официальный курс белорусской валюты обвалился на 73,48% по отношению к корзине иностранных валют.

На середину января т.г. официальный курс составлял за 1 доллар - чуть больше 3 тыс. белорусских рублей. Начиная с середины мая, курс белорусского рубля начал медленно снижаться, а уже в двадцатых числах резко упал: если еще 23 мая курс НБРБ составлял 3,155 тыс. белорусских рублей за 1 доллар, то уже 24 мая курс составил 4 тыс. 930 рублей за 1 доллар.

По информации СМИ, на "черном рынке" за 1 доллар в августе просят не меньше 7 тыс. рублей.