Мировые цены на золото возобновили свой рост

Мировые цены на золото снова растут после резкого снижения на прошлой неделе благодаря повышению физического спроса и неуверенности инвесторов в ожидании протокола августовского заседания ФРС США, сообщает Reuters.

Так, на середину сегодняшнего дня золото торговалось по 1 793,59 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1 787,25 долл. на закрытии торгов в понедельник, 29 августа.

В начале прошлой недели цены достигли исторического максимума - 1 911,76 долл. за унцию, а концу недели снизились более чем на 1%, или более чем на 200 долл. за унцию.