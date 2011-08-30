В середине сентября Беларусь определиться с рыночным курсом своего рубля

Минск. Рыночный курс белорусского рубля будет определен в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже.

Об этом заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, сообщает официальный сайт главы государства.

А.ЛУКАШЕНКО согласился с предложением национального банка об открытии с середины сентября дополнительной сессии торгов на валютной бирже, на которой можно будет свободно купить и продать доллары, евро, российские рубли и другую валюту.

«Весь валютный спрос и предложения будут сконцентрированы на валютной бирже», - сказал он.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что руководство правительства и нацбанка Беларуси должно жесточайшим образом взять под контроль работу валютно-фондовой биржи.

Президент страны также заявил, что на основной сессии валюта будет продаваться только для оплаты за поставляемый природный газ, электроэнергию и другие неотложные платежи, с тем, чтобы это было сдерживающим фактором роста цен.

Для обеспечения необходимого объема продаж на основной сессии валютной биржи А.ЛУКАШЕНКО подписал указ, отменяющий для импортеров всякие льготы по обязательной продаже части валютной выручки.

"Все обменные пункты банков после открытия дополнительной сессии обязаны проводить свободную продажу валюты по рыночному курсу", - подчеркнул белорусский лидер.

Справка УНИАН. С начала 2011 г. официальный курс белорусской валюты обвалился на 73,48% по отношению к корзине иностранных валют.

На середину января т.г. официальный курс составлял за 1 доллар чуть больше 3 тыс. белорусских рублей. Начиная с середины мая, курс белорусского рубля начал медленно снижаться, а уже в двадцатых числах резко упал: если еще 23 мая курс НБРБ составлял 3,155 тыс. белорусских рублей за 1 доллар, то уже 24 мая курс составил 4 тыс. 930 рублей за 1 доллар.

По информации СМИ, на "черном рынке" за 1 доллар в августе просят не меньше 7 тыс. рублей.