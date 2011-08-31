Заседание G7 состоится 9-10 сентября во во французском Марселе

Встреча "финансовой семерки" - семи министров финансов и глав Центробанков - состоится во французском Марселе 9-10 сентября, сообщил агентству Франс Пресс министр финансов США Тимоти Гайтнер, который также будет присутствовать на встрече.

Как говорится в заявлении минфина США, на встрече будут подняты вопросы безработицы, финансовой ситуации в мире, а также усилия по стимулированию роста мировой экономики.

Т.Гайтнер 10 сентября также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, в частности в Сирии и Ливии, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Группа семи" - неофициальный форум лидеров наиболее развитых в экономическом отношении стран: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.