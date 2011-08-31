В октябре заработает интернет-доступ к единому госреестру предпринимателей

В начале октября в Украине будет открыт общий доступ к сведениям единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц–предпринимателей через сеть Интернет.

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции.

Согласно приказу, на специальном веб-сайте единого госреестра будет отображаться информация о юрлицах, об органах государственной власти и органах местного самоуправления как юрлицах, о физлицах–предпринимателях.

О юрлицах будет открыта информация относительно полного наименования предприятия и сокращенного наименования в случае его наличия; идентификационный код лица; местонахождение; фамилия, имя, отчество руководителя юрлица; информация об осуществлении связи с ним; местонахождение регистрационного дела; дата и название последнего регистрационного действия; данные о пребывании юрлица в процессе прекращения.

Относительно физлиц–предпринимателей будет открыта следующая информация: фамилия, имя, отчество; осуществление связи с предпринимателем; местонахождение регистрационного дела; дата и название последнего регистрационного действия; данные об осуществлении предпринимательской деятельности; данные о пребывании физлица–предпринимателя в процессе прекращения деятельности.

Доступ к сведениям реестра должен быть обеспечен Госрегистрационной службой и техническим администратором реестра в течение месяца со дня официального опубликования данного нормативного акта.

Согласно правительственному постановлению от 13 июля 2011 года №816, в связи с ликвидацией Госкомпредпринимательства, целостный имущественный комплекс госпредприятия «Информационно-ресурсный центр» отнесен к сфере управления Государственной регистрационной службы. Этим же постановлением определено, что центр будет продолжать выполнять функции технического администратора единого госреестра юрлиц и физлиц–предпринимателей.

Государственная регистрационная служба была создана в связи с реформированием системы центральных органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».