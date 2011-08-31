На торгах в среду пара EUR/USD может опуститься до уровня 1.43 - эксперт

Пара EUR/USD на мировом рынке в среду, 31 августа, может опуститься до уровня 1.43, GBP/USD будет котироваться ниже отметки 1.6300, а USD/CHF может закрепиться выше сопротивления на 0.8200, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в среду стоит обратить внимание на данные из Германии по изменению объёма оборота розничной торговли и уровню безработицы, а также по уровню безработицы в странах еврозоны. Что касается США, то интерес представляют данные по изменению числа занятых от ADP и выходящий чуть позже индекс деловой активности Chicago PMI.

Крупные инвесторы, скорее всего, не захотят отказываться от доллара в условиях нестабильной экономики, что в свою очередь может спровоцировать некоторое укрепление «американца» по отношению к конкурентам, отмечают аналитики.