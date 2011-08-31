Межбанк: открытие торгов - 7,9925/7,9960 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим понижением котировок – 7,9925/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2759/62, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5280/11,5350. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4422/24 (вторник — 1,4483/85).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.