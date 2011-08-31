Азаров поручил Минэкономразвития усовершенствовать закон о госзакупках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Минэкономразвития в течение двух недель подготовить предложение по изменению закона о государственных закупках с целью облегчения проведения тендерных процедур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Поручаю Министерству экономики в течение двух недель обобщить предложения по усовершенствованию закона о госзакупках и внести их на рассмотрение правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что практика использования закона, который действует более года, выявила ряд недостатков. «В некоторых случаях системные жесткие процедуры, помноженные на безответственность чиновников, к примеру, в медицинской сфере, приводят к срыву закупок и правительству приходится принимать экстраординарные решения, чтобы спасти ситуацию. Совершенно очевидно, что в закон необходимо вносить определенные изменения, которые дадут возможность в исключительных случаях принимать оперативные решения, но и нести за них персональную ответственность. Нельзя допустить, чтобы заложником процедурной казуистики была вся страна», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.

17 июня Президент воспользовался правом вето в отношении закона и вернул документ в парламент со своими предложениями.

8 июля Верховная Рада приняла этот закон, с учетом всех предложений Президента.