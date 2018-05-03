Последний месяц лета стал совершенно нетипичным для украинской экономики. К 30 августа остатки на корсчетах банков составили порядка 13 млрд. грн., тогда как к началу месяца их объем был на уровне 15 млрд. грн. (в августе 2010 года - около 20 млрд. грн.). Возникает вопрос, куда уходит гривня из банковского сектора?..

Возможно, нацвалюту аккумулировал Нацбанк. Лето - не самый подходящий период для кредитования, поэтому финучреждениям излишек гривни только мешает. Дабы его изъять, традиционно в этот период НБУ активно продает свои депозитные сертификаты. Именно так он поступил в августе 2010 года. Тогда банкам было продано регулятором депозитных сертификатов со сроком обращения более 30 дней на сумму свыше 12 млрд. грн. Между тем, за август 2011 года такая «сделка» составила лишь 379 млн. грн. При этом Нацбанк выкупил на вторичном рынке ОВГЗ на сумму около 1,5 млрд.грн., увеличив таким образом эмиссию нацвалюты в банковском секторе.

Изменились акценты и на финансовом рынке. За август нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ более чем на 1,6 млрд. грн. То есть, приняли решение уйти с украинского рынка (в августе 2010 года общий портфель ОВГЗ нерезидентов вырос более чем на 600 млн. грн.).

Охлаждение интереса нерезидентов к нашим ценным бумагам, скорее всего, спровоцировано разговорами о грядущей девальвации гривни. При этом в данный момент можно значительно больше заработать на ОВГЗ Италии или Испании.

Что касается межбанковского валютного рынка, то за август общий объем продаж составил 15,3 млрд. в долларовом эквиваленте, в том числе более 10 млрд. именно в долларах США. Объем фактически в 2,5 раза больше, чем в августе 2010 года. Такие большие суммы продаж зафиксированы были только в ноябре-декабре 2010 года. Частично рост операций с валютой можно списать за счет увеличения объемов украинского экспорта и импорта, в том числе на закупку российского газа.

Но валюта нужна не только импортерам. Продавцы ОВГЗ полученную гривню тоже конвертируют в валюту, таким образом «возвращая» инвестиции. Как это не прискорбно признать, но Украине не доверяют, хотя согласно показателям кредитно-дефолтных свопов вероятность «краха» нашей страны оценивается на уровне 33% (100% - дефолт).

Кстати, не только зарубежные инвесторы призадумались о том, как себя подстраховать. Население, несмотря на все разговоры о шаткости позиций доллара и евро, продолжает их скупать.

Снижение доли свободной гривни в обращении уже привело к росту ставок по займам. Согласно данным НБУ, на 29 августа т.г. средняя ставка по межбанковским кредитам составила 12,8% годовых, что в два раза выше, чем в начале месяца. А такой факт говорит о том, что велика вероятность увеличения количества проблемных кредитов. Поэтому финучреждения вынуждены будут наращивать портфели депозитов. Не исключено, что это приведет к росту ставок по ним. Банки вынуждены будут «гасить» дефицит гривни на рынке, тем более в конце года, когда спрос на займы только растет.

НБУ мог бы помочь жизнедеятельности финансовой системы путем эмиссии, хотя бы в виде выкупа ОВГЗ на вторичном рынке. Но этот «добрый жест» регулятор, скорее всего, прибережет на будущее. А тем временем Украина встречает осень, которая грозит стать еще и супер-политическим периодом, дефицитом гривни и высоким спросом на валюту. Спокойствие на финансовом рынке не предвидится…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)