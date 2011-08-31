Профицит платежного баланса Украины сократился в 2,7 раза - до 1,9 млрд.долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-июле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 2,7 раза – до 1,9 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе положительное сальдо платежного баланса в июле 2011 г. составило 0,108 млрд. долл. по сравнению с положительным сальдо в 0,758 млрд. долл. за июль 2010 года.

Дефицит текущего счета в июле остался на достаточно высоком уровне — 574 млн. долл. (по сравнению с 239 млн. долл. в июле предыдущего года). В НБУ отмечают, что это стало результатом замедления роста экспорта товаров даже в условиях существенного сокращения объемов импорта природного газа. За первые 7 месяцев дефицит увеличился до 3,3 млрд. долл. (против профицита в 313 млн. долл. за соответствующий период прошлого года).

Рост экспорта существенно замедляется по большинству товарных групп. Годовые темпы роста экспорта составили 26,4% (по сравнению с 42,7% в июне). Прежде всего, это связано с низкими объемами экспорта продукции АПК (на 1,6% ниже, чем в июле 2010 года). Поставки зерновых нового урожая на внешние рынки почти остановились из-за выхода на эти рынки российских конкурентов с демпинговыми ценами. Также на фоне продолжающегося ухудшения прогнозов по развитию мировой экономики наблюдается замедление роста стоимостных объемов по основным группам украинского экспорта: черным металлам и изделиям из них - до 25,1% (в первом полугодии - 36%), продукции химической отрасли — до 54,5% (в первом полугодии — 62,8%), машин и оборудования - до 29,8% (в первом полугодии — 36,3%).

Темпы роста импорта товаров сравнялись с соответствующим показателем для экспорта.

Падение годовых темпов роста импорта товаров в 26,3% (по сравнению с 45,3% в июне) было прежде всего вызвано резким сокращением поставок природного газа. Стоимостные объемы импорта природного газа в июле были в 2,1 раза меньше, чем среднемесячные объемы в первом полугодии даже в условиях существенного повышения цены. Кроме того, в июле сокращались годовые темпы роста импорта продукции машиностроения (до 51,4% по сравнению с 65% в июне) и химической отрасли (до 12,6% по сравнению с 24,4% в июне).

Профицит финансового и капитального счета в июле был достаточен для полного покрытия дефицита текущего счета. Формирование профицита финансового счета в июле в 682 млн. долл. (в отличие от дефицита в 95 млн. долл. в июне) было обеспечено прежде всего за счет сокращения на 684 млн. долл. внешних активов резидентами Украины (предоставленных кредитов и размещенных депозитов за рубежом). За первые 7 месяцев профицит финансового счета вырос до 5,2 млрд. долл. (по сравнению с 4,9 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года).

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.