Лукашенко обещает привлечь в экономику Беларуси 5 млрд. долл. от стратегических инвесторов

Минск. Президент Республики Беларусь заявил, что до конца года в экономику страны будет привлечено не менее 5 млрд. долл. от стратегических инвесторов, сообщает официальный сайт главы государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, Александр ЛУКАШЕНКО отметил, что в последние месяцы страна научилась жить, не расходуя золотовалютные резервы, что стало результатом не столько валютных ограничений, сколько коррекции проводимой макроэкономической политики.

"До конца года в страну кроме экспортной выручки будет дополнительно привлечено не менее 5 млрд. долл. на выгодных для страны условиях от стратегических инвесторов. Четко просчитаны и другие источники. Этого нам достаточно", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.