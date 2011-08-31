Кабмин предлагает создать госслужбу по вопросам регуляторной политики и предпринимательства

Правительство предлагает создать госслужбу по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По информации собеседника агентства, соответствующий приказ Президента одобрен на заседании Кабинета министров.

Госслужба, отметил источник, фактически будет выполнять те же функции, которые ранее выполняло госкомпредпринимательства. При этом в случае создания госслужбы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства должность уполномоченного по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности (должность Михаила БРОДСКОГО) будет упразднена.

Как сообщалось, распоряжением от 14 февраля 2011 года Кабинет министров Украины назначил М. БРОДСКОГО правительственным уполномоченным по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности. До назначения он возглавлял Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства,

Напомним, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти, в частности, указом от 9 декабря 2010 года был ликвидирован Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Справка УНИАН. Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства был создан 29 июля 1997 года указом Президента Украины.