В налоговых инспекциях установят ящики для сбора замечаний предпринимателей

В налоговых инспекциях установят специальные ящики для сбора предложений и замечаний от налогоплательщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

Ящики установят ко Дню предпринимателя, 4 сентября.

А.КЛИМЕНКО обратился к предпринимателям с просьбой откровенно высказывать в письмах свои проблемы, а также отметил, что все предложения по совершенствованию налогового законодательства и улучшению работы налоговых органов будут изучены и использованы.

«Мы открыты для сотрудничества с бизнесом и заинтересованы в налаживании обратной связи. Мы не боимся критики. Напротив, те проблемы, на которые указывают плательщики, вынуждают нас совершенствоваться, работать над собой и исправлять допущенные ошибки», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Он также поручил региональным органам налоговой службы внимательно изучить и воплотить предложения налогоплательщиков, а все идеи, которые касаются работы центрального аппарата ведомства, передать в Киев.