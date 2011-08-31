Доллар на межбанке подорожал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9925/7,9960, к 12:00 цены выросли до 8,0020/8,0060. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0020/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2759/0,2762, к 12:00 цены поднялись до 0,2765/0,2768. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2766/0,2769. В России курс доллар-рубль незначительно скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9400 (-0,0015).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4420/1,4470.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5280/11,5350, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - 11,5520/11,5320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5585/11,5770.