ГКЦБФР начала пилотный проект по работе ИСИ со стрессовыми активами банков

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) утвердила план действий и состав рабочей группы пилотного проекта по работе институтов совместного инвестирования (ИСИ) со стрессовыми активами банков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, комиссия утвердила план-график выполнения пилотного проекта по методологическому урегулированию вопроса привлечения КУА (компания по управлению активами) в состав активов венчурного ИСИ прав требований по договорам займа в результате заключения договоров уступки права требования.

Среди основных этапов плана-графика, кроме анализа действующего законодательства и банковских учреждений, разработки и утверждения предложений относительно порядка приобретения права требования по кредитным договорам, также предусмотрено создание ИСИ, средства которых должны привлекаться при осуществлении таких операций, и получение ИСИ средств от должников. План также предусматривает разработку изменений в законодательство относительно урегулирования деятельности по привлечению КУА в состав венчурного ИСИ прав требования по кредитным договорам в результате заключения договора уступки права требования. Планируется, что все мероприятия будут реализованы до августа 2012 г.