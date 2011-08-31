СБУ завершила досудебное следствие по делу бывшего должностного лица «Родовид Банка»

СБУ завершила досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего временного администратора Публичного акционерного общества «Родовид Банк» (99,9% акций уставного фонда принадлежат государству).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что в 2009 году чиновник, превысив свои служебные полномочия, заключил соглашение с адвокатской компанией о предоставлении правовой помощи и перечислил последней 301,6 млн. грн., чем нанес банку значительные материальные убытки.

Установлено также, что по предварительному сговору с директором одной из коммерческих структур и другими лицами, путем изготовления и использования заведомо неправдивых документов под видом расходов на аренду и ремонт помещений здания в г. Киеве, этот чиновник растратил государственных средств на сумму более 44 млн. грн.

31 августа 2011 года уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Украины для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.