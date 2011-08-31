Самыми выгодными предложениями банков остаются долгосрочные вклады - эксперт

Самыми выгодными предложениями банков по-прежнему остаются долгосрочные вклады на 12 месяцев как в гривне, так и в иностранной валюте.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, за период с 22 по 26 августа 2011 года на рынке депозитов физических лиц ситуация немного изменилась. Несколько банков изменили процентные ставки по депозитам в национальной валюте и в долларах США как в сторону понижения, так и в сторону повышения.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по депозитам в гривне сейчас сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя – 5,78%); 3 месяца – от 4,2 до 13,0% (средняя - 8,8%); 6 месяцев – от 6,5 до 14,5% (средняя – 10,53%); 12 месяцев – от 8,25 до 15,5% (средняя - 11,88%).

Эксперт отметила, что по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,24%); 3 месяца – от 1,6 до 7,75% годовых (средняя – 4,61%); 6 месяцев – от 1,6до 8,25% (средняя - 5,35%); 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 6,09%). По вкладам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,0% годовых (средняя - 2,08%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,09%); 6 месяцев – от 1,0 до 7,25% (средняя – 3,57%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,2%).