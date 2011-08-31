«Укрсоцбанк» с 1 сентября будет работать под маркой UniCredit Bank

С 1 сентября 2011 года ПАО «Укрсоцбанк» будет продолжать свою деятельность на рынке Украины под торговой маркой «UniCredit Bank», сохраняя при этом свое юридическое название ПАО «Укрсоцбанк». Об этом сообщается на сайте банка.

В сообщении указывается, что на сегодняшний день в Украине Группа UniCredit представлена двумя финансовыми организациями: ОАО «Укрсоцбанк» и UniCredit Bank, работающими как два отдельных юридических лица и с 1 сентября 2011 они будут работать под одной торговой маркой «UniCredit Bank».

«Перспектива дальнейшего объединения двух банков в одно юридическое лицо и под единый бренд является стратегической целью Группы, направленной на усиление присутствия бренда UniCredit на украинском рынке» - говорится в сообщении.

Также указывается, что основным фактором в принятии решения о том, под каким брендом будет функционировать объединенный банк, стали результаты маркетингового исследования, согласно которым отношение клиентов «Укрсоцбанка» до изменения торговой марки достаточно позитивное.

«Бренд UniCredit имеет довольно сильные позиции в Европе, и мы решили воспользоваться этим преимуществом для того, чтобы наиболее эффективно поддержать нашу деятельность на местном рынке, тем самым, подтвердив намерение длительного присутствия UniCredit Группы на украинском рынке. Согласно проведенным исследованиям, наши клиенты положительно относятся к новому названию банка. Для них UniCredit - это признак надежности, поэтому я очень оптимистично настроен относительно ребрендинга банка. Более того, мы будем пытаться убедить в этом наших клиентов за счет высокого качества услуг и индивидуальных продуктов» - отметил председатель Правления ПАО «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКИН.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 39,968 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 37,705 млрд. грн., обязательства - 33,389 млрд. грн.

«Укрсоцбанк» в І полугодии 2011 г. сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 3,5 раза - до 5,161 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».