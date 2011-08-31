Ситуация в сфере кредитования физических лиц остается стабильной - эксперт

Ситуация в сфере кредитования физических лиц остается стабильной.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, при кредитовании на покупку автомобилей предложения сроком на 1-5 лет есть практически у всех банков. Тем не менее, все большее количество финансовых учреждений предлагают семилетние. Ставки в основном остались без изменений. Процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 8,9 до 14,99% годовых; 3 года – от 13,3 до 21%; 5-7 лет - от 13,3 до 21%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 8,8 до 18,8% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита от 0,3 до 3% от суммы.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, на приобретение недвижимости банки предлагают кредиты на условиях: от 15 до 21% годовых на срок от 10 до 20 лет. Размер аванса колеблется от 30% от стоимости объекта, иногда 25% при совместных программах с застройщиком. Одноразовые комиссии составляют от 1 до 5% от суммы кредита.