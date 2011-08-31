НБУ ликвидирует банк «Владимирский»
19:19, 31 августа 2011Финансы
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Национальный банк Украины своим постановлением №301 от 30 августа т.г. отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации АО «КБ «Владимирский».
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Также сообщается, что с 31 августа т.г. прекращены полномочия временного администратора, Правления (Совета директоров), Совета и общего собрания АО «КБ «Владимирский».
Ликвидатором банка назначен служащий Нацбанка Сергей БЕРЕЗА.
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