НБУ ликвидирует банк «Владимирский»

Национальный банк Украины своим постановлением №301 от 30 августа т.г. отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации АО «КБ «Владимирский». Об этом сообщается на сайте НБУ. Также сообщается, что с 31 августа т.г. прекращены полномочия временного администратора, Правления (Совета директоров), Совета и общего собрания АО «КБ «Владимирский». Ликвидатором банка назначен служащий Нацбанка Сергей БЕРЕЗА.

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