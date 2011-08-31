Налоговики выявили предпринимателя, который уклонился от налогов на 6,7 млн. грн.

Налоговики выявили предпринимателя в Черновицкой области, который уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на данные департамента налогообложения физлиц.

Предприниматель рассчитывался за импортные товары наличной иностранной валютой по квитанциям, написанным от руки иностранцем-поставщиком.

Нарушителю доначислено 6,7 млн. грн. налогов.

Кроме того, во время проверки предпринимателя из Донецкой области выяснилось, что тот, торгуя импортными товарами, нарушил порядок ведения учета расходов и доходов. Доначислено 1,3 млн. грн. налогов.

Налоговики отмечают, что контроль за ввозом товаров на таможенную территорию Украины будет усиливаться, поскольку при операциях с импортом нередко выявляются многочисленные попытки скрыть от налогообложения доходы, полученные от реализации полученных из-за границы товарно-материальных ценностей.

Всего в первом полугодии 2011 года в Украину 6 946 гражданами импортировано товарно-материальных ценностей на общую сумму 2,4 млрд. грн. Из них 2 818 – это физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога. Ими ввезено товаров на общую сумму 0,6 млрд. грн.