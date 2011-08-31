В Горловке открылся сервисный центр по обслуживанию налогоплательщиков

Сегодня в Центрально-городском районе г. Горловка открылся четвертый в Донецком регионе и пятый в Украине сервисный центр по обслуживанию налогоплательщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что таким образом налоговики подняли на качественно новый уровень процесс обслуживания для более 50% налогоплательщиков города, зарегистрированных именно в налоговой инспекции Центрально-городского района Горловки, на базе которого создан сервисный центр.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя ГНСУ в Донецкой области Вадим АЖИБА, который отметил: «Сделан еще один шаг в реализации системного курса налоговой навстречу предпринимателям, предусматривающий индивидуальный подход к каждому плательщику. Уверен, что это нововведение будет способствовать росту налоговой культуры в обществе и поможет представителям бизнеса экономить собственное время».

В пресс-службе рассказали, что в фойе нового горловского сервисного центра по обслуживанию налогоплательщиков расположены «окна» по приему отчетности, обращений, выдачи справок, регистрации и учета налогоплательщиков, по предоставлению налоговых консультаций. Кроме того, центр оборудован современной компьютерной техникой с доступом в Интернет, телефонами, размещены информационные стенды, работает общественная приемная.

Пресс-служба напоминает, что ранее три сервисных центра по обслуживанию налогоплательщиков были открыты в Донецкой области - в Калининском и Кировском районах г. Донецка, а также в г. Константиновка, еще один - в г. Киеве.