Эксперты: долговые проблемы Европы и США способствовали стабильной гривне

Долговые проблемы Европы и США способствовали стабильной гривне.

Такое мнение высказали аналитики «Эрсте Банка» в отчете, переданном агентству УНИАН.

Как считают аналитики, украинцы теряют доверие к евро и доллару как к валюте сбережения. Впервые в этом году начал отслеживаться тренд продажи валюты. Таким образом, долговой кризис заставляет население пересмотреть валюту сбережений в сторону гривни. Гривневые депозиты предоставляются под 10% и более сроком на год, что на фоне инфляции является более выгодным, нежели сберегать наличные.

Несомненно, отмечают аналитики, долговой кризис негативно повлияет на балансы платежей из-за повышения стоимости обслуживания внешних заимствований и снижения стоимости экспортной продукции. Большое волнение составляет спрос на наличные. Тем не менее, волнения на финансовом рынке могут позитивно повлиять на курс украинской валюты.