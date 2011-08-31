Эксперты: долговые проблемы Европы и США способствовали стабильной гривне

20:42, 31 августа 2011
Финансы
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Долговые проблемы Европы и США способствовали стабильной гривне.

Такое мнение высказали аналитики «Эрсте Банка» в отчете, переданном агентству УНИАН.

Как считают аналитики, украинцы теряют доверие к евро и доллару как к валюте сбережения. Впервые в этом году начал отслеживаться тренд продажи валюты. Таким образом, долговой кризис заставляет население пересмотреть валюту сбережений в сторону гривни. Гривневые депозиты предоставляются под 10% и более сроком на год, что на фоне инфляции является более выгодным, нежели сберегать наличные.

Несомненно, отмечают аналитики, долговой кризис негативно повлияет на балансы платежей из-за повышения стоимости обслуживания внешних заимствований и снижения стоимости экспортной продукции. Большое волнение составляет спрос на наличные. Тем не менее, волнения на финансовом рынке могут позитивно повлиять на курс украинской валюты.

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