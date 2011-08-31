Украинские банки продолжат стимулировать вкладчиков выбирать депозиты с большими сроками размещения с повышенной доходностью по ним.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его словам, о восстановлении доверия к банковской системе свидетельствует показатель восстановления депозитов в украинских банках. Стабильный приток депозитов оказывает положительное влияние на кредитную политику банков, которые увеличивают лимиты и количество кредитных программ для бизнеса, а также снижение ставок.

Как отметил А.СУХОРУКОВ, по данным Национального банка Украины, за период с 1 августа 2010 года до 1 августа 2011 прирост остатков привлеченных банковской системой депозитов в годовом измерении составляет 22%. При этом в их структуре превалируют средства в национальной валюте и продолжается снижение стоимости средств. «Это обусловлено стабилизацией ситуации в банковском секторе и возвратом доверия вкладчиков, которые стали предпочитать более "длинные" сроки размещения вкладов», - подчеркнул эксперт.