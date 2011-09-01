S&P привязало рейтинг России к выборам Президента

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s 31 августа подтвердило рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валюте со "стабильным" прогнозом" по всем рейтингам. Эксперты S&P отметили, что сдерживающее влияние на уровень рейтингов России оказывает, среди прочего, "политическая неопределенность, вызванная неопределенностью процесса преемственности президентской власти", пишет газета "Коммерсантъ".

Рейтинги России по долгосрочным и краткосрочным обязательствам в иностранной валюте подтверждены агентством на уровне "BBB" и "A3", а национальной валюте - на уровне "BBB+" и "A2" соответственно. Специалисты S&P пояснили, что от исхода выборов Президента в России, намеченных на март 2012 года, зависят в первую очередь бюджетная и экономическая политика страны, а также реализация структурных реформ.

Как пишет газета "Московские новости", в S&P считают, что исход президентских выборов зависит от того, кто будет на них баллотироваться - Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ или премьер-министр Владимир ПУТИН. Пока что оба конкретного ответа на этот вопрос не дали.

В течение последних нескольких лет S&P не меняло рейтинг России, отмечает Лента.ру. Последний раз это произошло в декабре 2008 года, когда рейтинг был снижен на одну ступень - с "BBB+" до "BBB" с "негативным" прогнозом. В декабре 2009 года рейтинг "ВВВ" был подтвержден со "стабильным" прогнозом.