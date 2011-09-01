Межбанк на открытии: доллар продолжает рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0150/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2769/0,2773, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4745/11,4905. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4308/1,4310 (среда — 1,4422/1,4424).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.