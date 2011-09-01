С сегодняшнего дня повышается оклад работников первого тарифного разряда

С сегодняшнего дня повышается должностной оклад (тарифная ставка) работников первого тарифного разряда.

Согласно правительственному постановлению от 11 мая 2011 года №524, соответствующие изменения Кабмин внес в постановление от 30 августа 2002 года №1298.

Документом предусматривается, что «в 2011 году должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из тарифного разряда (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда с 1 января – 613 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 635 грн., с 1 сентября – 641 грн., с 1 октября – 660 грн., с 1 декабря – 704 грн.»

Заработная плата работников, определенная с учетом данных должностных окладов, индексируется в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения».