Укрепление доллара к евро и фунту продолжится - эксперт

На мировых торгах в четверг, 1 сентября, по паре EUR/USD можно обозначить нижнюю границу на уровне 1.43, по GBP/USD – 1.6200, по USD/CHF возможно пробитие отметки 0.8000 и закрепление ниже этого уровня, по USD/JPY, скорее всего, будет актуальным канал 76.20-76.80, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в четверг инвесторы ожидают публикации данных по изменению объема ВВП. Прогнозы говорят об увеличении на 0.4%, что может дать дополнительную поддержку и без того сильному «швейцарцу». Чуть позже изменение ВВП будет опубликовано по Германии, а также индексы PMI для производственного сектора некоторых стран Еврозоны, а также общий индекс PMI Еврозоны. После открытия торгов в США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице в стране и производственный индекс ISM.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, укрепление доллара США к евро и фунту продолжится, а также продолжится ослабление к франку и японской иене.