Кредиты от МФО под неопределенные проекты увеличат госдолг и коррупцию - Королевская

Получение кредитов от международных финансовых организаций под неопределенные проекты способствует увеличению госдолга и повышает риски их нецелевого и коррупционного использования.

Об этом УНИАН заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя решение о предоставлении Всемирным банком кредита на сумму 150 млн.долл.

По ее словам, из этой суммы 105 млн.долл. планируется направить на кредитование финансовых посредников, открывающих в свою очередь кредит экспортерам.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что сегодня на финансовом рынке наблюдается достаточная ликвидность, которая не требует дополнительных вливаний в кредитные учреждения. «Получение внешних займов должно быть направлено на финансирование конкретных программ в реальном секторе, а не на донорство посредникам. Финансовая ликвидность на рынке достаточна для того, чтобы отказаться от подобных займов», - убеждена глава парламентского комитета.

При этом она обратила внимание на провал аналогичных мер по накачиванию банковской системы за рубежом: «Банковская система сегодня стабильна, а попытка вывести из кризиса отдельные нежизнеспособные структуры – это лоббирование интересов этих структур».

По ее словам, полученные средства целесообразно использовать для кредитования комплексных государственных программ в реальном секторе самим банком-получателем.

В частности, Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила о необходимости скорейшей модернизации производственных мощностей ведущих экспортных отраслей экономики, обеспечивающих поддержку сальдо внешней торговли.

«Отсутствие подобных государственных программ приводит к опережающему росту импорта, что создает негативный перекос в экономике страны. Сегодня модернизация мощностей – единственный путь поддержки конкурентоспособности экономики. И государство не может оставаться в стороне от этого процесса», - подчеркнула депутат.

Как сообщал УНИАН, в конце августа с. г. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение дополнительного займа для Украины на сумму 150 млн. долл. для продолжения реализации проекта по поддержке экспортеров.

Дополнительная ссуда пополнит существующую кредитную линию по проекту и продлит его выполнение до конца 2014 года.

Кредит будет предоставлен «Укрэксимбанку» на срок до 30 лет, в том числе предусмотрен 6-летний льготный период, гарантии по кредиту предоставляет правительство Украины.

В частности, 45 млн. долл. будут использованы банком для прямого финансирования клиентов-экспортеров, 105 млн. долл. будут направлены на предоставление кредитов финансовым посредникам с последующим их выделением для экспортеров.

С момента присоединения Украины к проекту ВБ в 1992 году банк предоставил стране 7 млрд. долл. по 39 проектам и программам.