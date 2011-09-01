Украина не может вступить в ТС, поскольку уже является членом ВТО - Азаров

Украина не может вступить в Таможенный союз, поскольку уже является членом Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время лекции для студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко «Место и перспективы Украины в нестабильном и меняющемся мире».

Н.АЗАРОВ отметил, что, не смотря на то, что для Украины является выгодным интеграция с экономикой Российской Федерации, и он всегда являлся сторонником этого, однако вступление в 2008 году Украины в ВТО накладывает необходимость в случае присоединения Украины к Таможенному союзу пересмотр соглашений со всеми странами-членами ВТО.

«Как вы знаете, я был одним из инициаторов и убежденных сторонников экономической интеграции наших стран, и я участвовал в переговорах, и именно я говорил и в парламенте об идее создания Единого экономического пространства», - сказал Н.АЗАРОВ. В тоже время он пояснил, что в 2003-2004 годах Украина вела переговоры об интеграции с Российской Федерацией и в тоже время проводила переговоры о вступлении в ВТО. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для Украины остается важным сотрудничество с Российской Федерацией и Таможенным союзом, и Украина считает для себя выгодным заключать отдельные соглашения со странами Таможенного союза, оставаясь при этом в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1". Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

24 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.

«Таможенный союз - это все же высшая форма интеграции, и мы заинтересованы в том, чтобы туда подключилась Украина - большое европейское государство, братское, дружественное нам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. «Но мы не можем согласиться с подключением Украины по каким-то там формулам типа «3+1» - «мы 20 документов подпишем, а 30 - не будем». Нет! Либо пусть вступает целиком и полностью, подписывают по этапам, становятся полноправными членами Таможенного союза и извлекают из этого все выгоды и несут все обязанности, либо тогда - это уже другой путь, но в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку», - предупредил Президент РФ.