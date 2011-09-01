Налоговики будут признавать выводы аудиторских компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время подписания генерального соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Аудиторской палатой Украины (АПУ) и ГНСУ.

Он также отметил, что данное соглашение является очередных шагом к внедрению

эксперимента „горизонтального мониторинга” для крупных налогоплательщиков.

„Теперь налоговая служба будет признавать выводы аудиторских компаний по аудиту налоговой отчетности, которые будут отвечать определенным критериям и стандартам проведения налогового аудита”, - заявил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, это позволит минимизировать вмешательство налоговиков в деятельность аудиторских фирм, которые будут проводить проверку налоговой отчетности.

ГНСУ совместно с АПУ разработает критерии, которым должны отвечать фирмы, имеющие право проводить аудит налоговой отчетности и предоставлять выводы. Данные критерии позволят сформировать перечень аудиторских фирм.

Выводы аудиторов будут предоставляться налогоплательщиком в органы ГНСУ, что должно уменьшить количество и длительность проверок предприятий.

„Главная цель сотрудничества и взаимодействия, которая заложена в соглашении, заключается в обеспечении выполнения налогоплательщиками требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы ГНСУ, при условии одновременного уменьшения вмешательства налоговой службы в деятельность бизнеса, а также в разработке предложений по совершенствованию действующего налогового законодательства", – подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.