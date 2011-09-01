Гостаможслужба в августе увеличила перечисления в бюджет на 62%

Государственная таможенная служба Украины в августе 2011 года перечислила в бюджет 12,2 млрд. грн. таможенных платежей, что на 62% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ежедневно Таможенная служба перечисляет в госбюджет почти 0,5 млрд. грн. Таможня ежемесячно перевыполняет план поступлений. Уже 24 августа Таможенная служба выполнила задания, установленные Минфином. А по состоянию на 31 августа поступления таможенных платежей составили 12,2 млрд. грн. Это на 62%, или на 4,7 млрд. грн., больше, чем за август 2010 года» - отметил председатель службы Игорь КАЛЕТНИК.

В целом, в январе-августе 2011 года в бюджет перечислено почти 72 млрд. грн., в бюджет дополнительно поступило 4,6 млрд. грн.

Позитивные экономические показатели деятельности таможни обеспечены благодаря правильности и полноте налогообложения, а также упрощению условий внешней торговли и таможенного оформления.

Гостаможслужба намерена сократить проверки импорта до 7% ввозимых товаров. «Если в 2009 году при импорте таможенному обзору подлежало 80% товаров, то в 2010 – 52%, а в 2011 году уже только 22%. В ближайшее время эта цифра составит не больше 7% и будет отвечать всем европейским стандартам», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

«Реализация курса государства на создание для бизнеса благоприятных условий работы, привлечение иностранных инвестиций, развитие внутреннего производства, а также действенный контроль за уплатой налогов позволит обеспечить в 2011 году поступление таможенных платежей в сумме свыше 110 млрд. грн.», - прогнозирует И.КАЛЕТНИК.