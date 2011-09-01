Остаток средств на Едином казначейском счете в августе вырос на 35%
13:48, 01 сентября 2011Финансы
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Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 сентября составил 11 млрд. 053 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного казначейства Украины.
По данным Госказначейства, остаток средств на ЕКС в августе увеличился на 35,1% против 8 млрд. 180 млн. грн. на 1 августа 2011 года.
Остаток средств на ЕКС на 1 сентября 2010 года составлял 13 млрд. 806 млн. грн.
Справка УНИАН. По данным Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете на 1 января 2011 года составлял 2 млрд. 724 млн. грн.
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