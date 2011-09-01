ГНСУ продлит график работы для предоставления административных услуг
Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлит рабочий день для предоставления административных услуг.
Об этом во время оперативного совещания сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«Мною лично подписан приказ, согласно которому все налоговые органы должны продлить часы приема получателей административных услуг по меньшей мере до 20:00 в рабочие дни и до 16:00 в субботу», - отметил он.
Кроме того, подразделения ОГНС центрального и регионального уровней обязаны обеспечить создание надлежащих условий и выделения в случае необходимости отдельных помещений, предназначенных для приема получателей админуслуг. При этом необходимо предусмотреть свободный и удобный доступ к таким помещениям граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями.