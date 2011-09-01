В 2010 году на Прикарпатье на 5 миллионеров стало больше – всего 15 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, 15 жителей Прикарпатья, а это на пять человек больше, чем в 2009 году, отчитались о своем совокупном доходе в размере, превышающем миллион гривень. Более 86% суммы всех задекларированных прикарпатцами доходов составляют те, что получены от операций с инвестиционными активами.

В ГНС в области уже обработали все декларации, которые подали граждане во время кампании по декларированию своих доходов, полученных в 2010 году. В результате доначислено к уплате более 5,5 млн. грн. налога на доходы физических лиц, а более 4,5 млн. - к возвращению в результате предоставления плательщикам налоговой скидки. 95,3% доначисленного налога уже поступило в бюджет, и обеспечено полное возвращение средств гражданам, которые воспользовались правом на налоговую скидку.

В целом в области более 13,7 тыс. граждан задекларировали свои доходы за прошлый год. Среди тех, кто должен был обязательно отчитаться о них перед государством, сделали это более 6,4 тыс. чел.

В структуре задекларированных доходов наибольший удельный вес доходов в виде наследства (подарков) - 33,2%, доходов от продажи и аренды движимого и недвижимого имущества - 32,4%, иностранных доходов - 7,5%, доходов от продажи ценных бумаг (корпоративных прав) - 5,3%.