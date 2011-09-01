Обязательное применение печатей в бизнесе отменят

Правительство Украины предлагает для облегчения открытия и ведения бизнеса отменить обязательное применение печатей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития Андрея КЛЮЕВА.

По информации пресс-службы, соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабинета министров 31 августа. По словам первого вице-премьера, законопроект разрешает добровольное использование печатей субъектами ведения хозяйства частного права, что даст возможность упростить и удешевить процедуру открытия нового предприятия. А.КЛЮЕВ отметил, что по рейтингу «Легкость ведения бизнеса» (Doing Business), который составляется экспертами Всемирного Банка, за показателем «Легкость учреждения бизнеса» Украина среди 183 стран занимает 118 место. «Никого не может устраивать, что из постсоветских стран хуже, чем Украина, позиции имеет только Таджикистан. Это очередной шаг чтобы исправить ситуацию, ведь улучшение оценки международными экспертами процедур создания и ведения бизнеса в Украине положительно повлияет на инвестиционную привлекательность отечественной экономики», - заявил первый вице-премьер-министр. По данным Минэкономразвития, в 2010 году объем инвестиций в основной капитал в пересчете на душу населения в Украине составил $229, тогда как в соседних постсоветских странах: в России – $2106, Казахстане - $2038, Беларуси - $1870, Азербайджане - $1387, Узбекистане - $338.

А.КЛЮЕВ отметил, что системные шаги правительства дали определенный результат: общий объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2011 года вырос почти на 16% против падения на 7,4% в январе-июне 2010 года. Но, по его словам, в Украине необходимо еще провести «огромную» работу по улучшению инвестиционного климата. Первый вице-премьер также заявил, что отказ от обязательного использования печатей позволит избежать злоупотреблений, связанных с легкостью их подделок, что сегодня часто используется при рейдерстве и разных методах мошенничества. Как пример, А.КЛЮЕВ назвал проблему передачи печати от предыдущего к вновь назначенному руководству, что приобрела уже «системный характер». Это часто приводит к существенным убыткам для бизнеса, ведь отсутствие печати фактически останавливает работу предприятия, заявил он. По мнению А.КЛЮЕВА, отказ от обязательного применения печатей и переход к обязательности в документах лишь личной подписи, позволит избежать значительной части таких проблем.