Межбанк: закрытие торгов - 8,0030/8,0090 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0150/8,0250, к 12:00 цены снизились 8,0050/8,0090 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0030/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2769/73, к 12:00 цены упали - 0,2759/62. К закрытию торгов цены остались на текущем уровне. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0000 (+0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4265/1,4385. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4745/11,4905, к 12:00 цены ушли вниз 11,4410/11,4510. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4240/11,4365.