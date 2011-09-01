Минюст утвердил порядок электронного документооборота для госрегистрации предпринимателей

Министерство юстиции Украины утвердило порядок предоставления и обращения электронных документов государственному регистратору.

Данный порядок закреплен приказом министерства от 19 августа 2011 года №2010/5, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает механизм электронного документооборота для проведения государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей.

Согласно утвержденному порядку, электронные документы (заявления) для проведения госрегистрации юрлица или физлица-предпринимателя подаются государственному регистратору заявителем лично или передаются нотариусом.

Заявитель получает направленные ему госрегистратором документы путем доступа к ним на веб-сайте по уникальному идентификатору.

Представление госрегистратору электронных документов осуществляется путем направления сформированного zip-архива через сайт.

Электронные документы рассматриваются в порядке очередности их поступления.

Выписки из единого госреестра посылаются заявителю в виде электронного документа и на бумажном носителе по указанному адресу рекомендованным письмом.

Экземпляр оригинала учредительных документов с отметкой госрегистратора о проведении регистрации юрлица выдается (посылается рекомендованным письмом) заявителю после проведения регистрации, но не позже следующего рабочего дня с даты получения от заявителя экземпляра оригинала учредительных документов.

Приказ вступает в действие со дня его официального опубликования.