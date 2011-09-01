Кабмин одобрил макропоказатели на 2012-2014 годы

Кабинет Министров Украины одобрил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год и основные макропоказатели экономического и социального развития на 2013 и 2014 годы.

Соответствующее постановление (№709 от 31 августа т.г.) размещено на сайте правительства.

Согласно документу, в 2012 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП составит 6,5%, по пессимистическому – 5%, номинальный ВВП – 1,5155 трлн. грн. и 1,505 трлн. грн. соответственно. Инфляция – 7,9% (по обоим прогнозам). Рост цен производителей промышленной продукции – 9,7 и 9,4% соответственно.

Сальдо внешнеторгового баланса – отрицательное 5,617 млрд. долл. и 9,104 млрд. долл. соответственно.

Средняя зарплата – 3, 175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн.

Уровень безработицы - 7,2-7,7% (по обоим вариантам прогноза).

В 2013 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП Украины по итогу года составит 6,5%, по пессимистическому – 4,5%, номинальный ВВП – 1,7347 трлн. грн. и 1,708 трлн. грн. соответственно. Инфляция – 6,2% и 5,9% соответственно. Рост цен производителей промышленной продукции в 2013 г. составит 7,7% и 5,5% соответственно.

Сальдо внешнеторгового баланса – отрицательное 3,461 млрд. долл. и 8,898 млрд. долл. соответственно.

Средняя зарплата – 3,626 тыс. грн. и 3,486 тыс. грн. Уровень безработицы – 6,7-7,2% и 7% соответственно.

Согласно постановлению Кабинета министров, в 2014 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП Украины по итогу года составит 8,0%, по пессимистическому – 4,2%, номинальный ВВП – 2 трлн. грн. и 1,887 трлн. грн. соответственно. Инфляция – 5,6% и 5% соответственно. Рост цен производителей промышленной продукции – 7,2% и 5% соответственно.

Сальдо внешнеторгового баланса – положительное 125 млн. долл. и отрицательное 8,842 млрд. долл. соответственно.

Средняя зарплата – 4,137 тыс. грн. и 3,775 тыс. грн. Уровень безработицы – 6,2-6,7% и 6,8% соответственно.