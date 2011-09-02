49 миллионеров ФРГ предлагают увеличить налоги для богатых
49 миллионеров ФРГ предлагают увеличить налоги для богатых. Среди инициаторов такие известные лица, как Михаэль ОТТО, владелец одноименного концерна "Отто", или звезда эстрады Мариус МЮЛЛЕР-ВЕСТЕРНГАГЕН, сообщает «Немецкая волна».
Эти миллионеры признают, что денег у них больше, чем нужно, а, следовательно, можно отдать государству лишнее. Эта инициатива родилась еще в 2009 году, но сейчас она прозвучала как требование к правительству.
Берлинский миллионер Петер ФОЛЬМЕР считает, что налоговые реформы последнего десятилетия настолько нарушили баланс между бедными и богатыми, что "все богатые должны сделать свой вклад в то, чтобы Германия не дошла до коллапса". По данным Немецкого института исследований экономики (DIW), 67% народного богатства страны находится в руках лишь 10% населения.
Идея миллионеров заключается в том, что каждый, кто зарабатывает больше, чем полмиллиона евро в год, должен платить на 5% налогов больше. По подсчетам "клуба 49-ти", даже увеличение налога лишь на 1% принесет государству дополнительные 9 миллиардов евро в год.
В Институте макроэкономики и исследования конъюнктуры из Дюссельдорфа (IMK) подсчитали, что в результате уменьшения ставки налога на крупные капиталы Германия начиная с 2000 года потеряла астрономические суммы. Сегодня ее государственный долг составляет уже 1 973 млрд. евро. Официальный Берлин на обращение богатых еще не отреагировал.