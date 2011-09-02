Межбанк: открытие торгов - 8,0005/8,0060 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0005/8,0060 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2750/54, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3685/11,3780. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар составили 1,4308/10.

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.