На сегодняшних торгах курса доллара может незначительно упасть - эксперт

Курса доллара на торгах в пятницу, 2 сентября, может несколько снизиться. По паре EUR/USD актуальным может стать диапазон 1.4200-1.4400, по GBP/USD вероятно движение в рамках 1.6100–1.6300, USD/CHF, скорее всего, отправится к поддержке на 0.7900, а USD/JPY продолжит движение в области 76 фигуры, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в пятницу участники рынка ожидают публикации данных из США по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В Британии к выходу запланирован индекс PMI для строительного сектора, в еврозоне – индекс цен производителей.