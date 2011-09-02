До конца дня в налоговых инспекциях будут действовать ящики для замечаний предпринимателей

До конца сегодняшнего дня предприниматели могут высказать свои замечания и предложения относительно работы налоговиков через специальные ящики, установленные во всех налоговых ведомствах страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«На протяжении 2 сентября во всех налоговых ведомствах страны работают специальные ящики для сбора предложений и замечаний от налогоплательщиков. Ящики установлены по случаю Дня предпринимателя, который в этом году отмечается 4 сентября», - напомнили в пресс-службе ГНСУ.

В местных и региональных органах ГНСУ ящики установлены при входе (в холле здания), возле пропускного пункта, перед входом в зал отчетности и в самом зале отчетности.

Налоговики отмечают, что все мысли относительно совершенствования налогового законодательства и улучшения работы налоговых органов будут изучены и учтены. Замечания и предложения, которые касаются работы центрального аппарата ведомства, будут направлены в Киев.