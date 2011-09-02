Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0005-8,0060 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0005/8,0060, к 12:00 сузился спрэд - 8,0020/8,0050. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0005/8,0060 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2750/0,2754, к 12:00 цены повысились до 0,2752/0,2755. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2751/0,2754. В России курс доллар-рубль поднялись, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0795 (+0,0795).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4210/1,4285.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3685/11,3780, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3935/11,4020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4060/11,4180.