Минэкономики Беларуси призывает предприятия активнее взыскивать долги с покупателей за рубежом

Минск. Министерство экономики Беларуси призывает предприятия активнее взыскивать долги со своих покупателей за рубежом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам начальник главного управления внешней экономической политики Министерства экономики Республики Беларусь Роман БРОДОВ.

Он отметил, что субъекты хозяйствования должны проводить более активную политику взыскания дебиторской задолженности, где они видят, что покупатель ее придерживает.

«Это является одной из мер возврата валютной выручки в Беларусь», - подчеркнул Р. БРОДОВ .

Начальник управления отметил, что за процессом работы подчиненных организаций, осуществляющих поставки на внешний рынок, обычно следят органы госуправления, которым эти организации подчиняются. Но в целом для возврата валютной выручки из-за рубежа могут применяться и другие меры воздействия, в том числе и путем обращения в судебные органы, а также в представительства, отделения посольств, внешнеэкономические службы, представляющие Беларусь за рубежом.

Справка УНИАН. В июле в Беларуси впервые достигнуто положительное сальдо внешней торговли, получен рекордный объем экспорта, который составил 3,725 млрд. долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в июле 2011 года достигло в размере 167,5 млн. долл.