Налоговая милиция выявила 93 центра, конвертировавших 15,3 млрд. грн.

Налоговая милиция в 2011 году выявила 93 конвертационных центра, которые конвертировали средства на сумму 15,3 млрд. грн. С контрагентов в бюджет взыскано 257,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

С начала года в суд были направлены уголовные дела по 1711 преступлениям, которые были возбуждены по материалам налоговой милиции.

Всего в 2011 году налоговики выявили 3546 преступлений, из которых 3073 – тяжкие. Кроме того, было выявлено 1668 фактов уклонения от уплаты налогов, из которых 1591 – уклонение в особенно крупных размерах.

Также в т.г. налоговики изъяли из незаконного оборота товары на сумму 677 млн. грн., в том числе ликеро-водочных изделий - на сумму более 91,5 млн. грн., табачных изделий – на 44,4 млн. грн. Кроме того, было выявлено 452 точки подпольного производства товаров народного потребления, из которых 177 – алкогольной продукции.