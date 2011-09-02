ГНСУ в январе-августе увеличила перечисления в госбюджет на 66,4%

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-августе 2011 года перечислила в общий фонд государственного бюджета 122,803 млрд. грн., что на 66,4%, или на 49,025 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель службы Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, за 8 месяцев 2011 года план Министерства финансов по сбору платежей перевыполнен на 2,2%, дополнительно поступило 2,693 млрд. грн.

Поступления от налога на прибыль в январе-августе т.г. перевыполнены на 7,1%, НДС – на 0,9%, акцизного налога с ввезенных в Украину товаров – на 9,8%, рентной платы за природный газ, которые добывается в Украине, - на 46,6%.

С начала года на счета налогоплательщиков возмещено 28,663 млрд. грн. НДС, что в 2,4 раза, или на 16,648 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Половину бюджетного возмещения налога получили предприятия с иностранными инвестициями, отметил председатель ГНСУ.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, в августе налогоплательщикам было возмещено НДС в автоматическом режиме на сумму 1,7 млрд. грн. «В августе 1,7 млрд. грн. мы выплатили (НДС в автоматическом режиме – УНИАН). Но зато по количеству – 176 предпринимателей в августе. А перед этим несколько меньшее количество предпринимателей получало этот НДС. То есть количество возмещенцев в автоматическом режиме растет», - отметил он.

Председатель ГНСУ объясняет сокращение сумм возмещенного НДС в автоматическом режиме, по сравнению с предыдущими месяцами снижением сумм в заявках на возмещение, которые подают предприниматели.

По словам директора департамента налогообложения юрлиц ГНСУ Алексея ЛЮБЧЕНКО, в 2011 году количество предпринимателей, которым возмещается НДС, увеличилось на 10%.

Справка УНИАН. По словам заместителя председателя ГНСУ Сергея ЛЕКАРЯ, служба планировала в августе 2011 года возместить в автоматическом режиме НДС на сумму 2 млрд. грн.

По данным Госказначейства, в автоматическом режиме НДС в июле 2011 года возмещено 138 плательщикам на сумму 1 млрд. 742,6 млн. грн.